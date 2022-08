Por extraño que suene, la serie de Saw ya cuenta con nueve entregas diferentes. Sin embargo, aún hay más en camino. Después de un pequeño teaser por parte de Josh Stolberg, escritor de estas películas, hace un par de meses, recientemente se confirmó que Saw 10 será toda una realidad, y llegará a los cines el próximo año.

De acuerdo con Lionsgate, la compañía productora, Saw 10 ya está en desarrollo, con Kevin Greutert, responsable por Saw VI y Saw: The Final Chapter, a cargo de la dirección. Junto a esto, también se confirmó que la nueva entrega llegará a los cines el próximo 27 de octubre de 2023. Esto fue lo que comentó Mark Burg, productor de esta franquicia, al respecto:

“Hemos estado escuchando lo que los fanáticos han estado pidiendo y estamos trabajando arduamente para planificar una película que les encantará tanto a los fanáticos de Saw como a los fanáticos del terror. Y parte de eso es darle las riendas a Kevin Greutert, director de Saw VI, que sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos en toda la serie. Más detalles serán revelados pronto”.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre este proyecto, y se desconoce si Saw 10 será una secuela de Spiral: From the Book of Saw, o algo similar a los proyectos clásicos de la serie. Considerando que aún falta más de un año para su estreno, es probable que tengamos más información hasta el 2023

Recuerda, Saw 10 llegará a los cines el próximo 27 de octubre de 2023. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie aquí.

Vía: Comicbook.