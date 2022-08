Sony introduciría la vinculación de cuentas entre PSN y juegos de PC

Actualmente PlayStation ha apostado por trasladar sus videojuegos más populares a la PC, esto lo hemos visto con títulos como Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, entre otros. La entrega más reciente en llegar a computadora es Marvel’s Spider-Man, y ahora Sony está pensando en tener una especie de vinculación entre los juegos y la PSN.

Según algunos archivos encontrados en el título de Spider-Man, Sony podría estar planeando permitir que los jugadores de computadoras vinculen sus cuentas de PlayStation Network a juegos específicos y ofrezcan bonos en el título como recompensa por hacerlo. Incluso ya lo han jugado en consolas, se podrían hacer con regalos un tanto inéditos.

Entro los archivos que se pueden encontrar están “PSNAccountLinked” y “PSNLinkingEntitlements“. Por lo que el título de Insomniac Games podría utilizarse como una prueba para los desarrolladores. A eso se le suman los nombres que se dieron a conocer anteriormente, mismos que pueden dirigir a un modo de dos jugadores en la secuela.

Esto puede ser una especie de integración similar a la que tiene Microsoft con sus videojuegos en PC, ya sea mediante Steam, la propia computadora o la aplicación de Game Pass. Cada uno de ellos necesita que el usuario se conecte a su cuenta de Xbox, por lo que Sony estaría tratando de hacer algún similar, indicando así también una posible plataforma a futuro.

Por ahora, PlayStation no ha salido a decir nada al respecto.

Vía: VGC