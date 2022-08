PlayStation y Ballistic Moon estarían trabajando en un juego nuevo

Sony poco a poco está ofreciendo más juegos con elementos cinematográficos, esto se ha revelado en lanzamientos recientes como Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man The Last of Us Part II y más. Y ahora parece que este tipo de proyectos van a seguir adelante, pues la compañía Ballistic Moon tendría un nuevo juego junto a Sony Interactive.

Según LinkedIn de la compañía con sede en Inglaterra, actualmente está desarrollando un nuevo juego “con un editor líder en el mundo”. Si bien, el propio estudio aún no ha revelado quién es ese gran ente corporativo, pero el currículum de un actor de captura de movimiento enlista a la compañía como “Ballistic Moon & Sony Interactive Entertainment”.

Para los no enterados, Ballistic Moon fue fundada en 2019 por los veteranos de la industria Neil McEwan, Chris Lamb y Duncan Kershaw. Ewan trabajó en títulos como House of the Dead: Overkill and Syndicate. Lamb estuvo en Until Dawn y Until Dawn: Rush of Blood. Por último, Kershaw se involucró en proyectos que van desde Heavy Rain y Sleeping Dogs hasta Buscando a Nemo y Harry Potter y la piedra filosofal.

El currículum del actor, también menciona el título provisional del juego como ” Proyecto Bates “, y el director de captura de movimiento sería Joshua Archer, quien anteriormente trabajó en la captura de juegos como Until Dawn y Horizon Zero Dawn. Las compañías aún no salen a decir nada al respecto, pero es probable que se anuncie mediante un State of Play.

Vía: Gematsu