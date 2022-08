Mads Mikkelsen habla del posible regreso de Johnny Depp a Animales Fantásticos

Hace muy poco tiempo el actor Mads Mikkelsen acudió al Festival de Cine de Sarajevo, lugar en el que el creativo fue entrevistado por distintos medios que se dedican al espectáculo. Ahí se le preguntó qué significaba reemplazar a Johnny Depp en la franquicia de Animales Fantásticos, admitiendo que tenía mucho miedo por el prestigio que lleva su nombre.

Por su parte, también comentó el regreso de Depp a dicha franquicia derivada de Harry Potter, dado que ahora con el juicio a favor en contra de Amber Heard, es posible que Warner considere la idea de devolverle el papel. Aunque como la saga no tuvo una gran aceptación con la película más reciente, es probable que ni siquiera exista alguna continuación.

Esto es lo que mencionó:

Fue muy intimidante. Obviamente, bueno, ahora el curso ha cambiado, ganó la demanda, así que veamos si regresa. Él podría. Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había forma de que pudiera simplemente copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Entonces, tuvimos que pensar en algo más, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Entonces, sí, fue intimidante. Sus fans eran muy, muy dulces, pero también muy tercos. No interactué demasiado con ellos, pero pude entender por qué les rompieron el corazón.