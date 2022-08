Marvel’s Spider-Man 2 podría tener modo cooperativo

El público fanático de Spider-Man está de fiesta debido a que se ha lanzado la versión para PC del primer juego desarrollado por Insomniac Games, y si bien los mods no se han hecho esperar, hay algo que llama mucho la atención. Esto es algunos archivos que podrían relacionarse al siguiente título importante, sobre todo a la manera en que se puede jugar.

Dentro de los datos, los usuarios descubrieron que este videojuego tendrá un modo cooperativo de dos jugadores, mismo en el que un usuario puede usar a Peter Parker y otro a Miles Morales. Dicho modo de juego se venía rumoreando desde su anuncio oficial hace ya más de un año atrás, pero aún no existe un avance en video que nos lo demuestre.

