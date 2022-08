Con God of War Ragnarok a solo un par de meses de distancia, los fans no pueden esperar un segundo más para tener este título en sus manos. Lamentablemente, este tiempo se hará más pesado, ya que las primeras filtraciones del juego han comenzado a circular en línea.

Recientemente, Dusk Gollem, famoso insider reconocido por su información prematura en serie de horror, señaló que varios detalles sobre la historia de God of War Ragnarok han comenzado a circular en diversos círculos del internet, como Reddit y ReseEra.

(1/3) I'm starting to get a small collection of insider shit on God of War: Ragnarok, & I have no idea what to do with it. Funnily enough, I haven't played the franchise yet, so a lot of the tidbits I know is all Greek to me (pun slightly intended). Lots of Nordic terms I kinda'

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 13, 2022