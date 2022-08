Los juegos de pelea han sido, desde hace muchos años, uno de los bastiones de videojuego competitivo en América Latina. Es, quizá, el género en el que mejores resultados se han dado. EVO 2022 fue una nueva muestra de ello, con diversos jugadores latinoamericanos alcanzando momentos de gloria.

Por ejemplo, los chilenos Matías “ScorpionProcs” y Nicolás Martínez se consagraron campeón y tercer lugar en el torneo de Mortal Kombat 11. Esto después de varios eventos donde tuvieron resultados victoriosos e incluso se forjaron una reputación de jugadores invencibles. Incluso se enfrentaron ambos hermanos en la final de ganadores. El norteamericano Curtis “Rewind” McCall intentó con su Kotal Kahn detenerlos y sólo logró eliminar a Nicolás, pero no pudo evitar el campeonato mundial de Matías.

México tuvo resultados importantes en juegos de una compañía que tiene aprecio por los jugadores aztecas: SNK. En el Side Tournament de Samurai Shodown, considerado una competencia valorada por el publisher y los organizadores pese a no estar en los escenarios principales, Rolando “Violent Kain” Neri alcanzó el subcampeonato con una combinación de Haohmaru y Hibiki. Esto luego de ser derrotado en la gran final por el canadiense Brad “ScrubSaibot” Hanasyk con una Baiken dominante.

No es la primera vez que Violent Kain alcanza un subcampeonato en un Side Tournament de EVO. En 2016 fue segundo lugar en el torneo de The King of Fighters XIII, donde el también mexicano Ángel “Huevo” Chong se hizo con el campeonato. En 2022, durante el Top 4 de Samurai Shodown, se dio una situación curiosa: al momento de seleccionar a Hibiki en la final de ganadores, Violent Kain notó que dicho personaje no estaba disponible. Esto obligó a un extraño cambio de consola en el escenario secundario con urgencia.

Ganar, aprender y pasarla bien

Jugadores mexicanos como Huevo habían tenido actuaciones dominantes en los torneos de The King of Fighters XV previos celebrados en Estados Unidos, como CEO 2022. También el norteamericano Reynald Tacsuan y el paquistaní Arslan “Ash” Siddique tuvieron triunfos importantes. Sin embargo, por las restricciones impuestas ante el Covid 19, varios competidores de países como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán no estuvieron presentes.

La ausencia de titanes como Zeng “Xiao Hai” Zhuojun, Akihito “Score” Sawada, Lin “E.T.” Chiahung y Chia-Chen “ZJZ” Tseng dejaba ciertas incógnitas de qué pasaría en un enfrentamiento con los mexicanos. La calidad de estos jugadores, sumada a un bracket donde los jugadores aztecas terminaron enfrentándose entre ellos, hizo que sólo dos representantes tricolores alcanzaran el Top 8. Incluso con ambos batiéndose en duelo durante la primera ronda de Losers: Julio “Seis MX” Gómez y Rubén “Pako” Partida. Allí el segundo saldría avante rumbo a la siguiente ronda en un torneo donde ZJZ se consagró con la corona.

“Curiosamente Pako es mi training partner y por lo regular jugamos dos o tres veces a la semana. Nos damos consejos, sugerencias y retroalimentación sobre nuestras jugadas. Nada establecido ni parecido a un plan, simplemente trate de jugar lo mas que pude en mis momentos libres y sabia que llevaba buena preparación”, nos contó en entrevista Seis respecto a la manera en que se alistó para una competencia donde más de mil jugadores buscaron hacerse con la corona.

Incluso, relata Seis, tuvo como una parada previa el Side Tournament de KOF XV en el evento de Smash Factor en Puebla. Allí se coronó ante rivales locales de peso como Agustín “Wero Asamiya” Escorcia y una leyenda de la serie como Armando “Bala” Castro. Pese a este nivel de juego, no contó con ningún apoyo económico y logístico. Sólo un amigo en Las Vegas y el equipo de Chicago le brindaron respaldo para la estancia.

“A cada torneo al que asisto solo tengo tres cosas en mente: Ganar, aprender y pasarla bien. La mayoría de las veces y platicándolo con otros jugadores expertos llegamos a la conclusión que lo que diferencia al jugador que gana del que pierde es el nivel mental es decir, que tan tranquilo, concentrado y sereno puedes estar ante tu rival”, nos señala Julio respecto a sus expectativas respecto al torneo. Aunque, claro, fue un mal trago eliminarse en el camino con compatriotas. “Nadie quiere enfrentarse a compatriotas pues la cantidad de jugadores mexicanos que asistimos a ese tipo de eventos es muy limitada. Sin embargo sabemos que esto no lo decidimos nosotros y son cosas que pasan en cada torneo”, nos cuenta Seis. “Lo que nos resta simplemente es pasarla bien, divertirnos y dar lo mejor de nosotros deseando siempre lo mejor para el que resulte ganador del enfrentamiento”.

“Estaba en desacuerdo, pero feliz. ¿Por qué? Porque Pako es mi training partner y le decía antes de subir al escenario: es curioso que haremos lo que hacemos de forma casual, pero ahora frente a todo el mundo”, relata Julio en la entrevista.

En la semifinal previa al Top 8, Seis MX tuvo la oportunidad de enfrentar a taiwanés E.T.. Se trata de quien era el campeón reinante del evento, uno de los favoritos y alguien quien está entre los mejores del planeta. Si bien perdió la batalla, pudo arrancarle el primer juego dando esperanza a los fans mexicanos. Este combate fue en sus palabras el que más lo marcó.

“Fue un enfrentamiento muy cerrado, pero al mismo tiempo muy complicado, detrás de toda la historia que conlleva el enfrentar al anterior EVO Champ”, asegura Julio. “En cuanto al aprendizaje yo destacaría en general al Team Asia: todos tenían jugadas destacables, excelentes estrategias y movimientos. Siempre es un honor y gusto retar contra ellos”.

Ofensivos y agresivos

Una de las críticas que suele hacerse a los jugadores que compiten en el extranjero, así como a los mismos torneos, es la ausencia de players mexicanos. Un campeón como Bala o un contendiente como Carlos “Kula” Pérez no suelen estar presentes debido a temas migratorios. Si bien el motivo más común para argumentar que no viajan es la falta de visado, para Seis MX es muy probable que ni siquiera hayan hecho el intento de obtenerlo.

“Las razones son diversas y cada uno tiene una historia detrás que desconocemos. En México hay mucho talento, pero también mucha desidia”, nos comenta el finalista de EVO. Julio, además, comentó que el apoyo en el lugar de los fans mexicanos fue impresionante. Esto porque los connacionales, tanto en el lugar como en redes sociales, apoyan mucho.

En las partes finales del torneo se vio, además, una superioridad un tanto clara de los jugadores asiáticos (principalmente de Taiwán) respecto a los mexicanos. Para Gómez, esto es, principalmente, debido al estilo de juego que se ha adoptado en ambos lados del mundo.

“El estilo mexicano es muy ofensivo y agresivo, siempre queremos ir al frente. En cambio, el estilo de juego asiático es muy defensivo, tienen una defensa muy sólida, cosas que nosotros no tenemos tan desarrollado”, nos indica Seis, quien tiene un consejo para los jugadores mexicanos: buscar salir a competir en el exterior.

“Que salgan, que nos ayuden a demostrar la potencia que hay en México. Entre más participantes seamos, más oportunidad de crecer tenemos. Es necesaria, es importante su ayuda”, comenta el entrevistado. “Les diría que nunca dejen de creer en ellos mismos, disfruten el proceso y las metas llegarán solas”.

Lágrimas de emoción

Rubén “Pako” Partida no es ajeno a los grandes momentos en el evento principal de EVO jugando The King of Fighters. En la edición 2017, jugando KOF XIV, eliminó al nipón Masanobu “M'” Murakami. Dicho player venía de triunfar en un campeonato internacional realizado por SNK. Esto, por supuesto, representó un momento emotivo. Pero, cinco años después, tendría otra oportunidad de vivir una experiencia similar.

Pako eliminó a su compatriota y compañero Seis MX para después caer ante el surcoreano Myung-Gu “Lacid” Kang. Esto en un par de contiendas donde el apoyo de la fanaticada mexicana en Las Vegas se dejó sentir como pocas veces. Aunque, para ello, se preparó en un evento previo realizado en Tijuana, Baja California. Se trató del KOF Challenge, la primera para de la delegación asiática para establecer su dominio previo a la gran cita de Las Vegas.

“Una persona en Twitter que no conozco me escribió para apoyarme en los vuelos e inscripción al EVO”, nos contó Pako acerca de los apoyos que recibió para poder participar en este torneo. De hecho, para él, es justamente el tema del respaldo económico el principal obstáculo que hay al momento de que los jugadores mexicanos sean parte de competencias internacionales al más alto nivel.

“Hay mucha gente con talento que no puede salir de su ciudad para darse a conocer”, nos comenta Partida, para quien la competencia en el exterior es altamente importante. “Les diría que se animen a salir del online y vayan a torneos presenciales, ahí es donde se encuentra el nivel y aprendes muchos de tus juegos”.

Como se mencionó, Pako y Seis MX son compañeros de entrenamiento. De hecho el enfrentamiento contra su partner no le sentó bien a Rubén. Esto debido a que, para él, se sintió como una reta casual más pese a estar definiendo quién clasifica a una ronda posterior en el escenario principal. Aunque, más allá de eso, la experiencia fue altamente emocional para Partida.

“Se sintió bien chido. Escuchar ‘Pako’ me emocionó tanto. Cuando supe que quedé en el top 8 se me salieron las lágrimas de la emoción al no poder creerlo que al final se me había hecho jugar en la arena”, nos relata el jugador mexicano.

Para Pako la diferencia entre los jugadores de México y los de Asia está en la dedicación que le ponen al juego. Para Rubén, el player asiático es más dedicado en cuanto a la práctica y al conocimiento del juego. Mientras que, en sus palabras, los connacionales suelen jugar más a lo loco. Esto, sin embargo, no le impidió derrotar al surocoreano y campeón de EVO 2012 Lee “MadKOF” Kwang-no. Dicho combate es, para el competidor de Sinaloa, su mejor victoria del torneo.

Si bien hay distancias por salvar con jugadores de Oriente, es clara la pasión que los players mexicanos tienen alrededor de The King of Fighters. El amor es tan innegable como la falta de apoyo por parte de equipos o patrocinadores pese a su alto nivel de juego. También es cierto que la comunidad de jugadores ha mantenido vicios en el estilo de juego y la manera de llevarlo a cabo que les impiden alcanzar niveles más altos. Sin embargo, el esfuerzo está puesto y las posibilidades de crecer son evidentes. Hemos dejado, por el momento, un par de ejemplos. Sólo es cuestión de que los sigan.