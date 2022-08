God of War estaría causando que algunos juegos cambien su fecha de salida

Es un hecho que el mes de noviembre será grande para la industria de los videojuegos, dado que se van a lanzar juegos ambiciosos como lo pueden ser Pokémon Scarlet & Violet, pero está claro que el más fuerte sería God of War Ragnarok. Ante esto, corren informes que muchos desarrolladores estarían quitando sus juegos del camino para no chocar con Kratos.

Según Tim Gettys de Kinda Funny, los desarrolladores y publishers pueden estar “asustados” con este juego. Dijo que se estaban apartando del camino de God of War Ragnarok y “retirándose” por ahora. Esto podría deberse a que no desean que sus juegos se vean eclipsados por el dios de la guerra, después de todo es el competidor más fuerte del fin de año.

Aquí el fragmento donde menciona esto en versión podcast:

God of War Ragnarök might be so big, that games are moving out of their way!

