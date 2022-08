La semana pasada se reveló que Fortnite tendrá una colaboración con Dragon Ball, esto después de que múltiples filtraciones y rumores apuntaban a esta unión. Aunque se espera que más información sea revelada esta semana, un nuevo anuncio en Japón ha compartido un detalle bastante interesante.

Por medio de un anuncio en Japón, se ha revelado que la colaboración entre Fortnite y Dragon Ball estará enfocada en el anime de Super, y no en el de Z, como muchos ya lo esperaban.

Here's this same AD but as a video, spotted in Japan by @mgnmtacomoti999 & @FortniteJPNews pic.twitter.com/KOuU9oGmrI

— HYPEX (@HYPEX) August 15, 2022