Nintendo revela qué le sucedió a Yunobo

Los jugadores de “Breath of the Wild” están preocupados por la falta de un Goron desde la aparición de los trailers de Tears of the Kingdom. Específicamente, la completa ausencia de Yunobo a pesar de que Riju, Sidon y Tulin hacen apariciones. Para aquellos que no estén familiarizados con Yunobo, él ayuda a Link a recuperar el control de una Bestia Divina en “Breath of the Wild” cuando se dirige a Death Mountain.

Es uno de los cuatro compañeros que Link tiene durante su viaje mientras lucha contra las cuatro bestias antes de dirigirse al Castillo de Hyrule. El hecho de que los otros tres compañeros se hayan mostrado en el tráiler y hayan sido destacados por Nintendo ha dado a los fanáticos de Yunobo una buena razón para preocuparse. Aunque Yunobo no se ve en ninguna parte, parece haber un vistazo de un Goron sin nombre que bien podría ser el joven héroe que todos estamos buscando.

Los fans comenzaron a crear decenas de teorías para explicar el destino del querido Yunobo, pero hoy, al fin tenemos una respuesta oficial por parte de Nintendo y su cuenta de Twitter.

This young, bulky Goron is Yunobo, a longtime ally of Link’s who recently began his own mining business on Death Mountain. It seems this once kind and compassionate Goron has been acting a bit strange lately… #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/53EjdNnwch — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 12, 2023

Este joven y voluminoso Goron es Yunobo, un antiguo aliado de Link que recientemente comenzó su propio negocio de minería en la Montaña de la Muerte. Parece que Goron, una vez amable y compasivo, ha estado actuando un poco extraño últimamente… #TearsOfTheKingdom

Y pues, ahí lo tienen. No deben preocuparse más por Yunobo ya que se encuentra perfectamente bien.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda uno de los personajes más tiernos con los que te podías topar en Breath of the Wild, es bueno saber que se encuentra bien.