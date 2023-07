Jugador pide reembolso tras 300 horas de juego

No todos los proveedores de juegos digitales ofrecen reembolsos, y aquellos que lo hacen suelen establecer límites estrictos. En Steam, por ejemplo, los juegos pueden ser devueltos si se compraron hace menos de dos semanas y se han jugado menos de dos horas. Star Citizen también ofrece reembolsos, pero también están sujetos a condiciones. En este caso, los límites parecen difuminarse, como muestra el caso de un jugador que jugó durante cientos de horas y aún así recibió su dinero de vuelta.

¿Qué sucedió? El jugador BlueBackground informó en Reddit que pasó un total de 274 horas en Star Citizen. Pero estaba insatisfecho con el estado inacabado del juego. Como recordatorio: El gigantesco MMO espacial se financia casi en su totalidad mediante crowdfunding y ha estado en desarrollo durante 13 años.

Los desarrolladores han progresado relativamente de forma regular, pero han sido objeto de muchas críticas por expandir constantemente su visión general. Como resultado, aún no hay una fecha para el lanzamiento final, que originalmente estaba previsto para 2014. La parte MMO de Star Citizen ha sido jugable en versiones preliminares muy con errores durante años.

Volviendo al jugador que, según sus propias declaraciones, no se divirtió mucho en Star Citizen debido a los errores y fallas. Así que solicitó un reembolso a Cloud Imperium. Para su sorpresa, todo el dinero que había invertido durante los años le fue devuelto en su totalidad. Junto con una carta.

¿Qué dice la carta? El jugador publicó el contenido de la carta, que tiene varias páginas, en Imgur. Según Cloud Imperium, no están obligados a proporcionar reembolsos. Los términos de uso en el sitio web son claros. Cualquiera que no devuelva el juego dentro de los 14 días posteriores a la compra no tiene derecho a un reembolso.

Sin embargo, decidieron devolver parte del dinero. Aunque, según el jugador en Reddit, todo el dinero fue devuelto. Agradece a los otros usuarios del subreddit especial de reembolsos que lo ayudaron.

Vía: Gaming Deputy

Nota del editor: Creo que después de cierto número de horas ya es descarado que hagas esto. En la mayoría de las veces, sobre todo si se trata de un estudio pequeño o independiente, no solicito reembolso, el único que he pedido fue That Dragon, Cancer, el cual me parece una manera súper asquerosa de monetizar el sufrimiento y la muerte de “un ser querido”.