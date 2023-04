Nintendo revela cómo va a iniciar Zelda: Tears of The Kingdom

Debido al recién estreno del último tráiler de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, se han dado a conocer más datos de todo lo que vamos a ver a lo largo de este lanzamiento, esto incluye comerciales, la confirmación de personajes conocidos y hasta el aspecto de Ganondorf. Y ahora, sus propios desarrolladores revelaron cómo va a empezar el juego.

Por lo que se plantea en la descripción oficial, empezaremos con un Link que llegó a las islas flotantes que vemos en los tráilers, y ahí deberá aprender a dominar nuevas habilidades para bajar a donde pertenece. Pero se sabe que cosas pasarán con la princesa de Hyrule y eso lo obligará a subir de nuevo para descubrir un nuevo misterio.

Acá la descripción:

Link comienza su viaje en una de las muchas y misteriosas islas flotantes que han aparecido de repente en los cielos de Hyrule. Es allí donde nuestro héroe deberá adquirir nuevas habilidades antes de regresar al mundo de la superficie para dar inicio a su gran aventura.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom llegará el 12 de mayo a Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Ojalá sea lo último que nos den de información, ya que muchos queremos descubrir las cosas por nuestra cuenta. Ahora que estamos a un mes del lanzamiento, ojalá los días no se hagan eternos para recibir una copia del juego en la puerta del hogar.