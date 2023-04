Así se vería Milly Alcock como Spider-Gwen

Después de que Milly Alcock adquiriera fama mundial por su interpretación en House of the Dragon, muchos la han comparado con Gwen Stacy / Spider-Gwen debido a su gran similitud con el personaje, en particular con la versión que aparece en Spider-Man: Un Nuevo Universo.

Aprovechando esta comparación, el reconocido artista BossLogic compartió rápidamente una imagen en su cuenta de Instagram que muestra cómo se vería Milly Alcock como Spider-Gwen, la cual se puede apreciar a continuación:

Spider-Gwen es una heroína de cómics de Marvel creada por Jason Latour y Robbi Rodriguez, cuyo debut en Edge of Spider-Verse #2 en 2014 fue exitoso. Desde entonces, este personaje ha aparecido en varias series animadas de televisión, videojuegos y en la popular película Spider-Man: Un Nuevo Universo de 2018, donde fue interpretada por Hailee Steinfeld. En esencia, Spider-Gwen es una versión alternativa de Spider-Man que proviene de un universo paralelo.

Milly Alcock, una actriz australiana de 23 años, ha obtenido críticas muy favorables por su papel en House of the Dragon como Rhaenyra Targaryen, lo que marca su debut internacional.

Vía: IGN