Nintendo habla sobre los rumores del Switch Pro

Los rumores de un Nintendo Switch Pro siempre están presentes en la mente del público, y ocasionalmente la Gran N decidió hablar sobre este tema de forma abierta. Este fue el caso de una reciente entrevista, en donde se dejó en claro que la compañía japonesa no tiene la intención de lanzar un nuevo hardware en lo que resta del año fiscal.

Como parte de los resultados financieros por el cierre del primer trimestre fiscal del año, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado por Nikkei, medio japonés, ante la posibilidad de ver un nuevo modelo del Switch en los próximos meses. Fue aquí en donde se mencionó que no hay planes para ver un Switch Pro, o cualquier otro tipo de hardware de este tipo, en lo que resta del año fiscal, es decir, hasta el 31 de marzo de 2023.

Nikkei: there will be no new Nintendo hardware this fiscal year, which ends in March 2023. Not immediately clear whether that part of the article is from Nikkei's own reporting or what Nintendo President, who Nikkei interviewed for the story, said. https://t.co/HJVqk9Kbef

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) August 4, 2022