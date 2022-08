Una de las mayores quejas que tuvo el público con la cuarta fase del MCU, fueron los cuestionables efectos visuales para algunas series y películas. Este tema cobró más fuerza con el estreno del primer tráiler de She-Hulk, y todo culminó con la revelación de que varios artistas de efectos especiales no estaban contentos con la forma en la que Marvel Studios manejaba estos proyectos. Ahora, recientemente se dio a conocer la posición de los actores y productores de la próxima producción de Disney+ en este tema.

Como parte del tour de prensa, Jessica Gao, showrunner de She-Hulk, Kat Coiro, directora de la serie, y Tatiana Maslany, quien interpreta a Jennifer Walters en el show, fueron cuestionadas sobre el estado de los artistas de efectos especiales que trabajan con Marvel Studios. Las tres apoyan a estas personas, y esperan que su situación laboral mejore. Esto fue lo que comentó Gao:

“Me siento increíblemente deferente con el talento de estos artistas y la rapidez con la que tienen que trabajar. Obviamente, mucho más rápido que probablemente [la cantidad de tiempo] que se les da, en términos de producir estas cosas.

Sé que hay muchos ojos en el CG y muchas críticas o lo que sea, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de, como dices, cómo las condiciones de trabajo no siempre son óptimas y que he hecho estos avances increíbles en esta industria [y] en esta tecnología, donde lo veo y veo pensamientos en lugar de, ya sabes, no parece una escena de un videojuego. Parece que puedo ver los pensamientos de la persona. Puedo ver los pensamientos de los personajes y creo que eso es… Me siento muy asombrado por lo que hacen. Estoy muy agradecido de que estemos en el punto en el que, ya sabes, podemos trabajar con estos increíbles artistas”.