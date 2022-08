¿De verdad HBO Max está por desaparecer?

Warner Bros. ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. No solo la cancelación de Batgirl fue toda una sorpresa, sino que la adquisición de WarnerMedia por parte de Discovery de AT&T ha traído consigo una serie de reportes en donde se ha mencionado que HBO Max podría desaparecer en cualquier momento.

De acuerdo con reportes por parte de IndieWire y TheWrap, HBO Max sufriría un gran golpe con esta adquisición. Para comenzar, se habla de un despido del 70% del personal de este servicio de streaming. Junto a esto, se ha mencionado que el enfoque de las producciones ya no estará en el formato escrito, sino en show sin guion.

Por si fuera poco, también se ha llegado a mencionar que HBO Max desaparecerá como lo conocemos hoy en día, y toda la programación de HBO formaría parte de Discovery+, mientras que el canal de cable seguirá funcionando de forma tradicional. Aunque por el momento no hay información oficial, esto también significaría que los suscriptores tendrían que optar por un nuevo servicio, el cual podría ser más caro, para acceder a todo el contenido de HBO.

Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de HBO o Warner Bros. sobre los despidos y el futuro de la plataforma de streaming. Sin embargo, considerando las decisiones corporativas que comerciales que se han tomado en las últimas semanas, no sería una gran sorpresa si HBO Max sufre de un gigantesco cambio.

Sin duda alguna, esta es una situación bastante complicada para todas las producciones de HBO. Aunque es probable que House of the Dragon sea una de las pocas series que se salven de esta crisis, quizás shows como Harley Quinn no tengan la misma suerte.

Vía: IndieWire