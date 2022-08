Will Smith es uno de los actores más reconocidos de todo el mundo. Aunque su reputación sufrió un golpe durante la última ceremonia de los Premios Óscar, muchos siguen amando al protagonista de Men in Black. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de conocer al dramaturgo en persona. Aquí es en donde entra Yhasual Eduardo Ávila Abello, mejor conocido como el gemelo de Will Smith.

Recientemente, redes sociales revelaron la existencia de alguien que luce idéntico al Príncipe del Rap. Se trata de Yhasual Eduardo Ávila Abello, un venezolano de 30 años, quien después de la crisis de su país, emigró a Lima, Perú, en donde ha ganado un nuevo reconocimiento por su innegable parecido con Will Smith.

Pese a trabajar como un repartidor de zapatos, Ávila Abello, conocido entre sus amigos como Jackson Smith, ha aprovechado esta situación, y ahora se viste con una gorra y saco similar al que portaba Will Smith en El Príncipe del Rap. Actualmente, la cuenta de Jackson Smith cuenta con más de 45 mil seguidores, demostrando que todos quieren conocer al actor, o a su gemelo, al menos una vez en su vida.

En temas relacionados, Will Smith vuelve a pedir disculpas por el golpe de los Óscar. De igual forma, Chris Rock se burla de la disculpa de Smith.

Vía: Jackson Smith