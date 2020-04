New Horizons ha dejado de venderse en China, tras protestas dentro del juego

El día de hoy, Animal Crossing: New Horizons ha deja de venderse en China, debido a que ya no es posible encontrar este título en tiendas online, como Pinduoduo y Taobao. Esta revelación surge después de que varios usuarios utilizaron este juego como una plataforma para compartir mensaje en favor a las protestas en Hong Kong.

Múltiples reportes han mencionado que algunos re-vendedores en Taobao, propiedad de Alibaba, compartieron mensajes en el sitio web de redes sociales WeChat alegando que la tienda les había ordenado que dejaran de vender el juego en su plataforma. Por el momento se desconoce si las compañías están actuando bajo la influencia del gobierno de China.

Debido a que Animal Crossing: New Horizons le proporciona las herramientas necesarias a los usuarios para crear mensajes y colocarlos en cualquier parte dentro de su isla, varios jugadores han utilizado este espacio para criticar al presidente del país, Xi Jinping, y al director ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam.

A inicios de esta semana, Joshua Wong, un activista político de Hong Kong desde las protestas de 2014, habló con Wired sobre el espacio para protestar que les proporciona New Horizons:

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV

(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa

— Joshua Wong 黃之鋒 ? (@joshuawongcf) April 2, 2020