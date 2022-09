Netflix anuncia nuevo anime de horror espacial

Netflix sigue expandiendo su oferta de anime. No contentos con licenciar grandes obras del medio, recientemente se reveló que el próximo mes de octubre nos entregarán un nuevo proyecto de horror, el cual cuenta con una interesante alineación detrás de cámaras.

Recientemente, Netflix compartió el primer tráiler de Exception, un anime de horror espacial, a cargo de Tatsunoko Production, creadores de Meteoro, y Studio 5, quienes colaboraron en la creación de Attack on Titan. Junto a esto, Ryuichi Sakamoto, quien ganó el Óscar a mejor composición por la película de The Last Emperor, también está involucrado.

Lo mejor de todo, es que Exception llegará a Netflix el próximo 13 de octubre, perfecto para disfrutarlo en Halloween de este año. Esta es la descripción del anime:

“En un futuro lejano, la humanidad ha sido expulsada de la Tierra y obligada a trasladar su población a otra galaxia. Los miembros de un equipo de exploración son enviados a buscar un planeta adecuado para la terraformación. La tripulación fue creada a través de una impresora 3D biológica, pero un mal funcionamiento del sistema hace que uno de los miembros de la tripulación, Lewis, emerja en un estado deformado. Mientras Lewis se vuelve contra sus compañeros de tripulación, Nina, Mack, Patty y Oscar, comienza una cuenta regresiva para el final de la misión en la aterradora oscuridad del barco”.

Exception llegará a Netflix el 13 de octubre de 2022.

Vía: Netflix