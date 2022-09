Habrá regalo especial para quienes vean Evangelion 3.0 en el cine

Los fanáticos del anime han estado de fiesta en los últimos meses, dado que se han estrenado películas excelentes como Digimon: The Last Evolution Kizuna, Dragon Ball Super: Super Hero y hasta la próxima cinta de One Piece. Y ahora, dentro de poco tiempo llega a los cines Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time a países de Latinoamérica.

Y por si esto fuera poco, se ha confirmado que los fans que asistan a las primeras funciones van a recibir un boleto conmemorativo de la película, esto en las cadenas de cine llamadas Cinépolis (México). No se ha mencionado si se van a regalar en salas de otros países, pero es posible que sí, dado que en las cintas más recientes los seguidores se han llevado algún recuerdo.

¡Qué tal esto! 😍 ¡Tendremos unos tickets conmemorativos de #Evangelion en todos los @cinepolis de México y Latinoamérica cortesía de @masquecinelatam ¡Se darán el día de las funciones y son como siempre, hasta agotar existencias! pic.twitter.com/xHKH6J26Xk — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) September 12, 2022

Esta es la sinopsis de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time:

Cuarto y último volumen de La Reconstrucción de Evangelion. Misato y su grupo anti-NERV, Wille, llegan a una París roja por la nucleización. La tripulación de la nave Wunder aterriza en una torre de contención con solo 720 seg para restablecer la ciudad. Cuando una horda de Evas NERV aparece, la mejorada Unidad Eva 8 debe interceptarlos. Mientras, Shinji, Asuka y Rei merodean por Japón.

Recuerda que el estreno de la película es el próximo 29 de septiembre.

Vía: Twitter