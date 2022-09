Originalmente, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp estaba planeado para llegar al mercado a principios de año. Sin embargo, la guerra entre Ucrania y Rusia retrasó indefinidamente este lanzamiento. Conforme nos acercamos a finales de año, muchos se preguntan en dónde está este remake. De esta forma, la Gran N ha rotó el silencio, y por fin nos ha dado una actualización sobre esta entrega.

Considerando que el día de hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct, muchos esperaban que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp por fin recibiera una fecha de lanzamiento. Lamentablemente, esto no sucedió. Es así que Stephen Totilo, periodista de Axios, tuvo la oportunidad de hablar con la compañía japonesa, y esto fue lo que comentaron al respecto:

I asked Nintendo if Advance Wars 1 + 2 has been cancelled, given the lack of news about it since it was delayed due to the invasion of Ukraine.

Nintendo rep's reply: "The release has been delayed. We will announce the new date once it has been determined."

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 13, 2022