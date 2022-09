El State of Play tendría juegos no tan grandes según Insider

El día de hoy se va a llevar a cabo un nuevo State of Play, mismo en el que se van a anunciar juegos futuros para PlayStation 4, 5 y también para el futuro VR2 que aún no tiene fecha de salida. Y si bien, muchos fans de la marca están emocionados con el anuncio, puede ser que al final de todo no reciban tantos anuncios importantes como esperaban.

El Insider conocido como The Snitch, quien anteriormente filtró los anuncios del State of Play de junio, ha publicado en Discord que conoce la alineación para el evento de hoy y que no incluirá grandes lanzamientos como Wolverine 2, un nuevo Silent Hill, o una nueva versión de Metal Gear Solid. A eso le podría sumar Marvel’s Spider-Man 2 o similares.

Snitch makes State of Play sound like it may be a dud… pic.twitter.com/9FDhmgvxQ7 — DreamcastGuy (@DreamcastGuy) September 13, 2022

Snitch hace que State of Play suene como si fuera un fracaso…

Sony no ha revelado lo que se mostrará durante el State of Play, solo que el evento tendrá una duración de 20 minutos y contará con actualizaciones de juegos de sus socios japoneses como de estudios de todo el mundo. También se menciona sobre un nuevo tráiler de God of War Ragnarok.

Vía: PlayStationLifeStyle