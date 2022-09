Tendremos nuevo State of Play el día de mañana

El día de hoy se confirmó que Nintendo estará teniendo una nueva presentación, misma en la que vamos a tener un vistazo hacia los nuevos videojuegos que estrenarán en la temporada de invierno. Y tras este anuncio parece que Sony no se quiere quedar atrás, por lo que PlayStation anuncia un nuevo State Play, y lo más curioso, es que es el mismo día.

Mediante sus redes sociales, se dio a conocer que el directo se va a llevar a cabo el próximo 13 de septiembre en punto de las 15;00 p.m. de horario del pacífico, en el caso de México es a las 17:00 p.m. Transmisión que nos va mostrar nuevas revelaciones de PS4, PS5 y hasta juegos de PSVR2, por lo que los fans de esta compañía estarán felices.

State of Play returns tomorrow, September 13. Watch live to see new reveals and updates for PS5, PS4, and PS VR2.

Tune in at 3 PM PT / 11 PM BST: https://t.co/pB7wQ5ipwv pic.twitter.com/GfbT4uK1Cy

— PlayStation (@PlayStation) September 12, 2022