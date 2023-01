Neil Druckmann habla del posible The Last of Us 3

Han pasado ya casi tres años desde que llegó el lanzamiento más reciente de The Last of Us, y tras dicho capítulo los usuarios se han llegado a preguntar si ya existen planes para lo que sigue en la franquicia. Mucho se ha hablado por debajo de la mesa, pero ahora el co-presidente de Naughty Dog, Neil Durckmann, ha dado una esperanza a los aficionados.

Su último comentario sobre un tercer capítulo de la historia se produjo durante una entrevista centrada en la próxima adaptación televisiva de Last of Us de HBO, que se estrena dentro de un par de semanas más. Mencionando que respecto a los juegos, “aún hay más historias que contar” haciendo referencia a que habría personajes nuevos.

Esto comenta sobre lo que promete ser la siguiente adaptación a televisión:

La gente ve malas adaptaciones y le da credibilidad a la idea de que los juegos son infantiles. Me encanta la idea de que alguien pueda ver esto y emocionarse y luego decir, ‘Espera, ¿eso está basado en el videojuego?

Por ahora, el futuro de The Last of Us en los videojuegos está destinado al multijugador que llegará presuntamente este mismo año. La serie llega a la plataforma de HBO Max a partir del próximo 15 de enero.

Vía: VGC

Nota del editor: Siento que aún es muy pronto para saber si hay alguna tercera parte en producción, aunque con la popularidad que la franquicia alcanzó por culturizar emotivo en 2020, es obvio que no quieren perder la oportunidad de seguir sacando juegos.