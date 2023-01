2023 es un año muy importante para Naughty Dog, ya que en junio se celebrará el décimo aniversario de The Last of Us. De esta forma, los desarrolladores han comenzado las celebraciones con un nuevo vistazo al esperado multiplayer de la secuela.

Por medio de una publicación especial en su sitio oficial, Naughty Dog aseguró que el 2023 será un año especial para años. Si bien por el momento solo pueden compartir una nueva imagen del multiplayer de The Last of Us Part II, aseguran que en un futuro darán a conocer más información. Esto fue lo que comentaron:

“The Last of Us cumple 10 años el próximo junio, y aunque parece que esa década pasó volando, hemos atesorado cada momento de su apoyo y amor por esta serie desde su debut. El hermoso fan art, el cosplay increíblemente detallado, las cartas de apoyo sobre lo que estos juegos han significado para ti y todo lo demás que se ha derramado durante esta última década: ¡gracias! Gracias por apoyar esta historia en la que nuestro estudio cree tan profundamente. Nuestro equipo nunca podría haber imaginado hace más de una década que el núcleo de lo que fue The Last of Us tendría un impacto tan profundo en nuestras vidas y en las vidas de tantos de ustedes”.

Junto a esto, Naughty Dog reveló que la serie de The Last of Us ha superado las 37 millones de unidades vendidas en toda su historia. Sin duda alguna, un gran logró para PlayStation. Lamentablemente, aún tendremos que esperar más para conocer algo sobre el multiplayer de la serie.

Por su parte, te recordamos que The Last of Us Part I llegará a PC el próximo 3 de marzo de 2023. En temas relacionados, rumor sugiere la existencia de The Last of Us Part III. De igual forma, Joel será diferente en la serie de The Last of Us.

Vía: Naughty Dog