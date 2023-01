Surge rumor sobre la existencia de The Last of Us 3

Este inicio de año comenzó con los mensajes de ciertos desarrolladores de la industria de los videojuegos, uno de ellos es Naughty Dog, empresa que por ahora tiene sus planes en secreto. Mediante las redes sociales, Neil Druckmann, comentó que la gente debe esperar mucho contenido por parte del estudio, algo que ha llevado a los fanáticos a tener sospechas.

Algo que también se agrega en el mensaje, es el de no creer todo lo que indican los insiders de la industria, y eso se debe a que en ocasiones no suelen acertar del todo, la mayoría de veces dan información errónea. Esto está muy cerca del rumor reciente que indica que la tercera parte de The Last of Us estaría en producción, nada más allá de la experiencia multijugador.

Este es su mensaje:

Happy New Year, peeps! As always, thank you so much for the incredible support. We got lots of cool stuff coming next year that we can't wait to share with y'all! (P.S. be wary of "insider" info. Much of it is false.) pic.twitter.com/QSYTqiybmv — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 1, 2023

¡Feliz año nuevo, píos! Como siempre, muchas gracias por el increíble apoyo. ¡Tenemos muchas cosas geniales el próximo año que estamos ansiosos por compartir con todos ustedes! (PD: tenga cuidado con la información “privilegiada”. Gran parte de ella es falsa).

Vale la pena mencionar, que Druckmann no ha confirmado ni desmentido estos rumores, por lo que podría tratarse de una señal para despistar la atención de quienes piensan que hay una tercera parte en producción. Además, no debemos olvidar que el guión y argumento del supuesto juego ya está escrito, pero por ahora no hay aprobación de Sony.

Recuerda que la versión definitiva del primer The Last of Us está disponible en PS5 y muy pronto en PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es un hecho que debe existir una tercera parte, dado que las cosas quedaron ambiguas en el juego anterior, al menos se expone que podríamos seguir con la travesía de Abby. En cuanto a Ellie, es posible que ya no siga apareciendo.