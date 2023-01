Arte nos muestra a Liam Hemsworth como Geralt

Después de la tercera temporada de The Witcher, Henry Cavill abandonará el papel de Geralt of Rivia, y en su lugar veremos a Liam Hemsworth en este papel. Es así que muchos todavía se preguntan cómo es que esto se verá en pantalla. ¿Acaso el nuevo actor portará la misma armadura y peluca? Bueno, un fan no decidió esperarse a la respuesta oficial, y decidió averiguarlo por sí mismo con una ilustración bastante interesante.

Por medio de su cuenta de Instagram, el usuario conocido como 83pixelstudios, compartió una ilustración en donde se puede ver Hemsworth portando el mismo traje y peluca que ha caracterizado al Geralt of Rivia de Cavill.

Sin embargo, parece que este trabajo cuenta con una recepción mixta, ya que varios fans han señalado que el estilo de Cavill no va con Hemsworth. Esto fue lo que comentó un fan:

“Liam Hemsworth se ve muy bien, pero Henry era simplemente Geralt. Alguien que conoce muy bien el material e hizo que la adaptación a la televisión fuera excelente, mientras permitía que el medio expresara la historia que funciona para ese medio. Amo a Liam Hemsworth, pero simplemente no se siente bien. La barba no me sienta bien. Henry Cavill fue simplemente hermoso como Geralt”.

Este es seguramente uno de los problemas a los que se está enfrentando Netflix, y no será sino hasta después del estreno de la tercera temporada de The Witcher que sabremos cómo luce en realidad Liam Hemsworth en este papel. En temas relacionados, la serie de The Witcher se despedirá de Cavill. De igual forma, estas son las reacciones a la serie precuela de The Witcher.

Nota del Editor:

A decir verdad, Hemsworth con el traje y la peluca de Cavill no luce tan bien como muchos esperaban. Netflix tiene que marcar una clara diferencia entre los dos actores, pero al mismo tiempo conservar la esencia del personaje, algo que es bastante complicado.

Vía: 83pixelstudios