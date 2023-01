Actrices que querían se Ellie para la película de The Last of Us

A día de hoy una de las series que más se esperan para estrenar es The Last of Us producida por HBO, misma que ha pasado por muchos retrasos pero que al fin ya ha tomado forma. Anteriormente el proyecto iba a ser una cinta producida por Sam Raimi, cinta que al final se terminó por cancelar, dado que Naughty Dog no estaba convencido con la adaptación.

Y ahora, se ha dado a conocer a un par de actrices populares que estaban deseando participar en la película, aunque al final no fueron seleccionadas, dado que Bella Ramsey fue la elegida para dar vida a la niña. Sin embargo, llama la atención que algunas de las actrices se acercaron a la empresa para ofrecerse como el personaje en cuestión.

La primera de ellas fue Maisie Williams, quien también ha trabajado en grandes producciones de renombre como Game of Thrones, incluso siendo compañera de la propia Ramsey. Por otro lado, Kaitlyn Dever, actriz de An American Girl: Chrissa Stands Strong también quiso ser Ellie, incluso era la favorita de muchos debido a los parecidos faciales.

Recuerda que la serie de The Last of Us se estrena en HBO Max el 15 de enero.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: Sin duda sería interesante conocer a las personalidades que tal cual hicieron el casting para los personajes, sobre todo para el papel de Joel. A algunos no les simpatiza Pedro Pascal, por lo que tal vez la elección hubiera sido otra.