Need for Speed Unbound revela sus requisitos para PC

Algo que sin duda sorprendió este año fue la revelación de Need for Speed Unbound, juego que traerá de regreso a tan querida franquicia de carreras que no se basa totalmente en ser un simulador, sino algo más divertido. Con sus nuevos gráficos, algunos usuarios de PC se han preguntado si su equipo lo va a poder correr, y por fortuna, ya tenemos la respuesta.

Aquí las fichas disponibles en Steam:

Requisitos mínimos

– Procesador y sistema operativo de 64 bits

– SO: Windows 10 64-bit

– Procesador: Ryzen 5 2600, Core i5-8600

– Memoria: 8 GB de RAM

– Gráficos: RX 570, GTX 1050 Ti

– DirectX: Versión 12

– Red: Conexión de banda ancha a Internet

– Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

– Procesador y sistema operativo de 64 bits

– SO: Windows 10 64-bit

– Procesador: Ryzen 5 3600, Core i7-8700

– Memoria: 16 GB de RAM

– Gráficos: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)

– DirectX: Versión 12

– Red: Conexión de banda ancha a Internet

– Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Recuerda que Need For Speed Unbound se lanza el 22 de noviembre. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Steam

Nota del editor: Con los datos proporcionados, se puede mencionar que el juego realmente no va a exigir muchos componentes, por lo que los usuarios que tengan a partir de la serie 10 de Nvidia no tendrán problemas. Será interesante poder jugarlo.