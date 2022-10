Aquí el nuevo gameplay de Need for Speed: Unbound

Después de múltiples rumores, Need For Speed: Unbound por fin fue revelado hace un par de días. Lo mejor de todo, es que este título estará disponible el próximo mes de diciembre. Es así que EA no pierde la oportunidad de comprarte más y más sobre este título. De esta forma, recientemente se reveló un nuevo tráiler que nos da un mejor vistazo a las carreras en las que podemos participar.

Pese a que el nuevo gameplay de Need For Speed: Unbound no es tan extenso como a muchos les gustaría, aquí tenemos la oportunidad de ver un poco más sobre las carreras en las que podemos participar, así como los diversos enfrentamientos contra policías.

“Para llegar a la cima, tienes que tomar riesgos. Elige cómo y cuándo ponerlo todo en juego, haciendo grandes derrapes en la calle, superando a la policía o haciendo apuestas paralelas con tus propias ganancias contra corredores rivales. El tiempo es dinero, así que encuentra la forma más rápida de ganar suficiente dinero para participar en las clasificatorias semanales y llegar a la carrera definitiva de Lakeshore, The Grand”.

Junto a esto, en este juego también podemos apostar contra otros competidores para ganar dinero adicional. Aún queda mucho por conocer sobre este juego, y considerando que aún falta para su lanzamiento, EA aún tiene tiempo para mostrar más. Recuerda, Need For Speed: Unbound llegará PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de diciembre de 2022. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota del Editor:

Nunca fui un gran fan de Need for Speed, pero Unbound luce como una entrega que vale la pena por lo divertido que se ve. Sin embargo, aún queda por conocer mucho sobre lo que se refiere al gameplay, y todas las novedades que esta entrega tiene para nosotros.

Vía: Need for Speed