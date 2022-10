¡EA revela oficialmente Need for Speed: Unbound!

Después de múltiples rumores y un par de filtraciones, EA por fin ha revelado oficialmente a Need for Speed: Unbound, el siguiente gran paso para la serie. Justamente como ya se esperaba, este título estará disponible este mismo año, y llegará a consolas de nueva generación y PC.

Una vez más, Criterion es el estudio que está a cargo de esta entrega, la cual cuenta con una estética inspirada en el anime. Need for Speed: Unbound llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de diciembre de 2022. Esta es la descripción del juego:

“Compite contra el tiempo, burla a la policía y participa en las eliminatorias semanales para alcanzar el Grand, el desafío de carreras callejeras definitivo de Lakeshore. Llena tu garage con autos personalizados con detalles precisos y deslumbra las calles con tu estilo, atuendos exclusivos y una banda sonora global vibrante”.

Todos los que decidan pre-ordenar este título no solo podrán disfrutar de una serie de artículos exclusivos, sino que también podrán disfrutar de esta entrega tres días antes de su lanzamiento oficial, es decir, el 30 de noviembre de este año. Junto a esto, A$AP Rocky tendrá un papel en esta entrega, ya que se puede ver al músico a lo largo de este tráiler.

Recuerda, Need for Speed: Unbound llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de diciembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay de Need for Speed: Hot Pursuit.

Nota del Editor:

Need for Speed: Unbound luce muy bien. Estéticamente, esta entrega ya me ha convencido. Sin embargo, aún falta por ver el gameplay de este título. Será interesante ver si veremos algunos cambios, o encontraremos la fórmula a la que ya estamos acostumbrados.

