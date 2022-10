NieR: Automata en Switch: Una grata sorpresa

Parece broma, pero hace algunos meses atrás muchos estábamos emocionados con el Nintendo Direct Mini que se soltó antes de que llegase el verano oficialmente, mismo en el que anunciaron sorpresas como el regreso de Klonoa, Pac-Man World, y hasta la colección de Mega Man: Battle Network. Sin embargo, algo que no muchos esperaban fue la revelación de NieR: Automata para Switch.

Con cada uno de los avances, Square Enix nos ha dejado claro que quiere dejar huella una vez más con la aventura de 2B, 9S y A2, por lo que los tráilers han tenido buena pinta para muchos de los espectadores. No está de más comentar, que muchos no le tenían fé debido a la potencia limitada de la consola de Nintendo, incluso yo también, pero parece ser que la optimización no quedó a a deber.

Esto lo comento, por que hace unos días Square Enix nos ha proporcionado un código para hacerle su respectiva revisión o comparativa, y puedo decir que me encontré con elementos bastante gratificantes. Y por eso, les he preparado este pequeño texto en donde les hablo de las sutiles diferencias que se identifican a simple vista, esto en cuanto a rendimiento y gráficos, pues desde 2017, Atomix ya cuenta con su reseña del juego original.

Empecemos a revisar este nuevo viaje donde los androides se suman al Nintendo Switch.

Una sorpresa gráfica

Para empezar, Nier: Automata en Switch se ve mejor de lo que pensaba, pues parece ser que no hay ningún tipo de rebaja gráfica en los modelos de personajes y tampoco las escenas cinemáticas, mismas que siguen siendo épicas tanto en portátil como en la televisión. No tengo una consola modelo OLED, pero imagino que se verá todo aún más llamativo con dicha pantalla de buena calidad.

Eso sí, siento que Square Enix debió implementar la modificación de los subtítulos, puesto que como se ven bastante pequeños, vas a tener que pegar tus ojos a la pantalla en la parte portátil para alcanzarlos a apreciar con claridad. Además, no todo es perfecto, ya que en los mapas semi abiertos se nota un ligero downgrade en las texturas, más en estructuras como árboles y elementos de fondo.

También, cuenta con Pop up, es decir la aparición de elementos de sorpresa, no es tan invasivo ni nada parecido, pero sí se nota que hay algunas cosas que le cuesta cargar a la híbrida, especialmente cuando tenemos las pantallas de carga. Pero ojo, todo lo que mencione es para los usuarios que quieran con jugar con la mayor calidad posible, si al final solo quieres disfrutar el título, es obvio que va a cumplir sin problema.

En cuanto a la resolución del videojuego, tenemos 1080p en el modo de televisión, por lo que podríamos incluso decir que supera a las versión de PS4 y Xbox One, aunque esto es con las consolas FAT, con lanzamientos posteriores como Pro y One X es lógico que no les llega al talón. Por su parte, en portátil alcanza los 720p estables, por lo que alcanza la máxima resolución que la pequeña puede dar.

Combates que conservan su ritmo

Pasando a la parte más importante del juego, el combate, debo decir que no hay muchos problemas que se puedan detectar, ya que los 30 cuadros por segundo conseguidos se mantienen estables la mayor parte del tiempo. Claro, hay momentos que se reducen a 27 o poco menos, sucede cuando el mapa se amplía de forma extensa y cuando aparecen varios enemigos de tamaño diminuto en pantalla.

No hay mucho por lo que preocuparse, pues los bajones suelen darse en contadas ocasiones, las peleas con jefes afortunadamente no sufren de esto, por lo que los errores al esquivar van a ser totalmente el fallo del jugador. Las peleas se siguen sintiendo como una coreografía muy bien ensayada, puesto que debemos saber bien cuando atacar, usar el esquive, y también saltar para salirse de algún apuro.

Otros aspectos de la jugabilidad como el hackeo a máquinas o el uso de naves es algo que va agradara bastante, pues eso momentos en el que el juego se torna en un shootem up con las pequeñas naves son divertidos. Nier Automata es todo un paquete de sorpresas que va a deleitar al público. Asimismo, la historia se sigue sintiendo bastante filosófica y eso hace que se distinga bastante de otras franquicias.

Una opción que va dirigida a quien nunca lo probó

Como una conclusión para esta versión de Nier: Automata para Switch, debo decir que va más dirigida hacia un público que está más familiarizado con Nintendo, y que por ende, nunca probaron el juego debido a que no se pasaron a otras opciones. Lo van a disfrutar cada segundo, ya sea cuando pongan la consola en la televisión o si deciden llevarla de viaje al trabajo, la escuela, vacaciones y más.

Por su parte, quienes ya lo jugaron en otras consolas, no le podría encontrar tantos incentivos de compra más allá de jugarlo en portátil, es el mismo juego, solo que con obvias carencias gráficas y de rendimiento que podrían no gustar a los más exigentes. Sin embargo, los que son muy fans y se compran todas las versiones, figuras de la saga y demás, seguramente querrán tener su copia física en la estantería.

Entonces, Nier Automata para Nintendo Switch no es para nada perfecto, pero se nota el esfuerzo que se le hizo al port, y es que si le hubieran echado flojera se vería terrible y correría a 10 fps. En efecto, vale la pena comprarlo, especialmente para quienes nunca lo jugaron en los cinco años que tiene de existir en otras plataformas.