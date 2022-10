Cuando el Xbox Series X|S llegó al mercado, el Quick Resume, habilidad que nos permite saltar entre diversos juegos sin tener que enfrentarnos a pantallas de carga, fue uno de los aspectos más llamativos. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha señalado un problema con esta función, algo que el mismo Phil Spencer promete tomar en cuenta.

Aunque el Quick Resume es una habilidad que se desempeña muy bien en juegos tradicionales, aquellos que están enfocadas al multiplayer en línea, como Halo Infinite, Fortnite u Overwatch 2, no funcionan bien con esta función. De esta forma, muchos usuarios han pedido que sea posible deshabilitar el Quick Resumen:

Afortunadamente, estas no son plegarías sin respuesta, ya que Phil Spencer, jefe de Xbox, ha señalado que tomarán estas opiniones para trabajar en una forma de solucionar estos problemas:

Good feature ask, makes sense. We will put it on the list of things to look at.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 29, 2022