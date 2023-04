Modelo canadiense hace cosplay de Momo Yaoyoruzu

Momo Yaoyoruzu deber ser uno de los personajes más sexies de My Hero Academia, y ya sabemos lo que eso significa. El personaje iba a ser un blanco perfecto para la comunidad dedicada al cosplay.

La modelo canadiense, Holly Wolf es una de las que decidieron llevar a la vida real a este personaje capaz de crear objetos de la nada usando la grasa de su cuerpo.

Vestida con su distintivo traje rojo con el pronunciado escote, esta es la representación de Wolf de Yaoyoruzu, la niña rica de la UA que, a pesar de su posición social, no discrimina ni hace menos a sus compañeros de clase.

My Hero Academia acaba de concluir su temporada número seis y el estudio de animación dedicado a su adaptación de manga a anime ya trabaja en la séptima temporada, la cual se dice, debería concluir con la historia de Midoriya, All Might y sus amigos. Todas las temporadas de este anime las puedes disfrutar por Crunchyroll.

Vía: Instagram