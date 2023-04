Reportan que un humano se infecta de forma parecida a TLOU

Por ahora la fama de The Last of Us se ha reducido de forma significativa, y eso se debe justamente a que la serie ha terminado de emitirse en HBO Max y que la versión de PC del primer juego llegó de la peor manera. A pesar de todo esto, parece que el tema de los infectados no sale de las noticias, y la prueba de ello es una infección real.

En un nuevo estudio hecho por la revista Medical Mycology Case Reports, se confirma que un usuario ha sido infectado por lo que parece ser un hongo que mata fauna, ya sea animales o plantas. Algo que también llama la atención es la edad del respectivo paciente, puesto que este tiene poco más de 60 años de edad para cuando se escribe la nota.

El hongo en cuestión es conocido como Chondrostereum purpureum, y también se le denomina asesino de árboles, esto hace que se traspase a los animales u otras plantas que tengan un tipo de conexión con el que ya está afectado. Y si bien se pensaba que era imposible que una persona resultara infectada, el nuevo reporte demuestra lo contrario.

Quien se presenta como el paciente es un botánico que precisamente se dedica a investigar todo tipo de hongos, presentando síntomas como tos, dolor de garganta, falta de respiración y algunos más. Al final tuvieron que examinarlo con exactitud, detectando que tiene hoja de plata, una enfermedad que es resultante de la interacción con el hongo en animales.

Por ahora, los científicos creen que se debe al cambio climático y a que el hongo buscaría adaptarse de alguna manera. De hecho, se han sorprendido porque es de los primeros casos en ser realidad.

Vía: MMCR

Nota del editor: Claro que esta infección no va a volver agresivo de la nada y con ganas de morder al hombre, pero sí da miedo que sea el primer caso de este tipo. Pues si se propaga muchos enfermarían y así podría empezar una especie de extinción, no violenta pero letal sí.