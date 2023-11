Millones de cuentas de Google serán eliminadas pronto

Algo que suele pasar en el mundo del internet, es que cada cierto tiempo se eliminan perfiles en páginas o redes sociales que simplemente están haciendo espacio en la base de datos, y eso se debe justamente a que los usuarios decidieron crear un perfil nuevo o simplemente dejar de usarlos para siempre. Eso lleva a las empresas a realizar las ya mencionadas purgas, esto normalmente por miles de usuarios, pero parece que Google quiere llevar esto a un nuevo nivel.

Desde hace algunos meses atrás, mencionaron que llevarían a cabo la desactivación de cuentas que no se usaran por cierto periodo de tiempo, la condición para que estas sean eliminadas es que tengan más de 2 años sin tener acceso o algún tipo de actividad como revisar el correo o reaccionar a páginas ligadas como Youtube. Entonces, quienes tengan un perfil que no quieran perder, aún están a tiempo de entrar o recuperar la contraseña para que no tengan que empezar de cero.

En cuanto a la fecha definitiva para salvar la cuenta, esta está marcada como el 1° de diciembre, por lo que queda un total de tres semanas para iniciar sesión, y que así use su respectivo perfil para seguir comentando en diferentes lugares de la web o hasta mandando correos electrónicos por una vía alterna. De hecho, muchas de ellas se usan para recuperar cuentas principales mediante el envío de códigos de seguridad para tener algún tipo de acceso adicional.

Una de las vías más rápidas para comprobar que se está haciendo uso de la cuenta, es el hecho de subir videos a Youtube, los cuales no necesariamente deben ser editados o algo parecido, pues puede tratarse de algún short que compruebe el uso de la cuenta. Eso también va para la creación de listas de videos favoritos, o hacer comentarios en diferentes canales, lo que prueba a Google que un humano está haciendo uso de esta cuenta en particular y seguirá activa al menos que se vuelva a dejar abandonada por otros años.

Recuerda que hay tres semanas para demostrar estos datos.

Vía: Techspot

Nota del editor: Menos mal que siempre estoy activo en mi cuenta de Google por el uso de Youtube, ya sea subiendo un corto o hasta un video de larga duración. Será cuestión de esperar para que las cuentas que realmente ya no se usan por nadie sean eliminadas.