YouTube implementa medidas contra bloqueadores de anuncios

YouTube está tomando medidas enérgicas contra el uso de bloqueadores de anuncios en su sitio, advirtiendo a los usuarios del servicio de transmisión propiedad de Google que desactiven las herramientas de privacidad. Los usuarios de YouTube han estado quejándose de esta medida en Reddit, ya que los videos se bloquean si la gente se niega a ver anuncios en el servicio.

Si no quieres desactivar tu bloqueador de anuncios, Google tiene otra solución: suscribirte a YouTube Premium por $13.99 dólares.

Aunque pueda parecer repentino, este cambio ha estado gestándose desde hace algún tiempo. Según un artículo del sitio tecnológico The Verge, YouTube empezó a probar este proceso en junio.

Ahora, esta prueba se está intensificando. Si YouTube detecta que estás usando bloqueadores de anuncios, aparecerá una ventana emergente que dice:

“Los bloqueadores de anuncios no están permitidos en YouTube“.

Luego describe cómo los anuncios mantienen a YouTube gratuito y pide a las personas que se suscriban a YouTube Premium si no desean ver anuncios. El modelo de negocio de Google, propietario de YouTube, gira en torno a la publicidad, por lo que el servicio va a restringir los bloqueadores de anuncios si puede.

Teniendo esto en cuenta, Sean Wright, un investigador independiente de seguridad, afirma que la prohibición de los bloqueadores de anuncios en YouTube es “poco sorprendente”.

“Los creadores de contenido podrían ganar ingresos a través de estos anuncios”, dice. “Detectar bloqueadores de anuncios no es algo nuevo y hay otros sitios que ya lo hacen”.

Además, como señala YouTube, los bloqueadores de anuncios van en contra de sus términos de servicio.

“El uso de bloqueadores de anuncios viola los Términos de Servicio de YouTube“, me dijo un portavoz de YouTube. “Hemos lanzado un esfuerzo a nivel global para instar a los espectadores con bloqueadores de anuncios activados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium para una experiencia sin anuncios. Los anuncios respaldan un ecosistema diverso de creadores a nivel mundial y permiten que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube.”

YouTube tomará medidas drásticas contra cualquiera que intente encontrar formas de burlar su prohibición de bloqueadores de anuncios. Los espectadores afectados recibirán notificaciones instándoles a permitir anuncios en YouTube. Si continúas usando bloqueadores de anuncios a pesar de las solicitudes repetidas para permitir anuncios en YouTube, la reproducción podría deshabilitarse.

YouTube afirma que la detección de bloqueadores de anuncios no es algo nuevo y señala que otros editores suelen pedir a los espectadores que desactiven los bloqueadores de anuncios.

YouTube cuenta con acceso a tecnología avanzada que le ayuda a detectar los bloqueadores de anuncios y a pedirte que los desactives.

Wright sugiere que si deseas continuar usando YouTube, puedes intentar determinar si tu bloqueador de anuncios permite algún tipo de lista blanca.

“Otra alternativa es tener un navegador separado sin bloqueador de anuncios instalado”, sugiere. “Finalmente, la última y quizás la solución más sencilla es pagar la suscripción premium”.

Otros han descrito cómo se puede sortear la prohibición del bloqueador de anuncios, pero es un proceso molesto.

El servicio de bloqueo de anuncios Adblock Plus también tiene algunas recomendaciones en su sitio. Si ves el muro anti-bloqueo de anuncios de YouTube, recomienda mantener actualizadas tus listas de filtros para que los cambios realizados por los autores de las listas de filtros se apliquen a tu extensión.

También sugiere añadir a YouTube a tu lista de permitidos para que el muro de bloqueo de anuncios no te impida ver el contenido que deseas.

“Si bien esto implica permitir los anuncios de YouTube, Adblock Plus continuará bloqueando ventanas emergentes y otros anuncios molestos en todas partes para ti”, afirma.

Vía: Forbes

Nota del editor: A mí me salió el aviso, después me salió otro que decía que se iba a bloquear mi cuenta si no desactivaba mi bloqueador en tres videos. Y desde entonces no ha pasado nada. Pero, supongo que las medidas se van a volver más estrictas con el paso del tiempo.