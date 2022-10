Microsoft llama “inmaduro”al cloud gaming

En los últimos años, hemos visto cómo diversas compañías se adentran más y más en el mundo del juego en la nube. Una de las que más han experimentado con este medio es Microsoft, quien ya cuenta con Xbox Cloud Gaming. Sin embargo, en nuevas declaraciones, la compañía ha llamado a esta tecnología como “inmadura”.

Como parte de la investigación en curso de la compra de Activision Blizzard por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, CMA por sus siglas en inglés, la tecnología de la nube aún no está en una posición en donde se pueda considerar que Microsoft está creando monopolio. Esto fue lo que un representante comentó al respecto:

“Hoy en día, los juegos en la nube permanecen en su infancia y no han sido probados como una propuesta para el consumidor. Es una tecnología nueva e inmadura”.

Durante la investigación, la CMA señaló que actualmente Microsoft está construyendo un monopolio en el mercado del cloud gaming, dejando a Sony y otras compañías atrás. Sin embargo, la empresa de Redmond asegura que este no es el caso, debido a que aún no nos encontramos en una etapa formal, y esto es un periodo de investigación y experimentación.

Nota del Editor:

Considerando el reciente fracaso de Stadia, no es una sorpresa escuchar a Microsoft señalar a esta industria como una que aún se encuentra en su infancia. Sin embargo, también es cierto que fuera de Xbox Cloud Gaming, no hay otras opciones a gran escala. Aunque GeForce Now y Luma existen, no están al mismo nivel.

Vía: The Washington Post