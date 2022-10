Call of Duty no llegaría a Xbox Game Pass

Durante la investigación por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unidos, CMA por sus siglas en inglés, se ha señalado que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft afectará a Sony en diversos niveles. Aquí se ha mencionado que la llegada de juegos de Call of Duty a Xbox Game Pass sería contraproducente para PlayStation. Sin embargo, un nuevo documento ha revelado que esto no sucederá dentro de los próximos años.

Como seguramente lo recuerden, Phil Spencer, jefe de Xbox, previamente mencionó que tiene la intención de dejar intactos todos los contratos entre Activision y PlayStation previo a la compra. Ahora, un nuevo documento proporcionado en la investigación de la CMA, ha revelado que uno de estos acuerdos establece que los juegos de Call of Duty no pueden llegar a Xbox Game Pass, u otro servicio de este tipo, durante “varios años”. Esto fue lo que se comentó:

“El acuerdo entre Activision Blizzard y Sony incluye restricciones en la capacidad de Activision Blizzard para colocar títulos de Call of Duty en Game Pass durante varios años”.

Recordemos que a lo largo de la generación del PS4, Sony y Activision tuvieron varios contratos con el enfoque de proporcionar contenido exclusivo en estas consolas, algo que incluso sigue en pie con Modern Warfare II. Por su parte, la CMA sigue sin proporcionar una respuesta oficial ante esta compra.

Recuerda, Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre. En temas relacionados, este juego va a requerir de tu número telefónico. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler del juego.

Nota del Editor:

Considerando que Xbox Game Pass es el enfoque de la compañía en estos momentos, suena extraño que una de las series de videojuegos más importantes no esté disponible aquí. Cuando se anunció la compra de Bethesda, juegos como DOOM Eternal no tardarán en estar disponibles por este medio. Es una lástima que esto no pase con la propiedad de Activision.

