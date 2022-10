Más que otras propiedades, la exclusividad de Call of Duty ha sido un tema bastante controversial en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Parece que sin importar qué, PlayStation no está contento con que esta serie deje de salir en sus consolas. Es así que un reciente documento revela hasta cuándo seguiríamos viendo juegos de esta serie en las consolas de Sony.

De acuerdo con un documento proporcionado por Microsoft a la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unidos, CMA por sus siglas en inglés, veríamos nuevos juegos de Call of Duty en consolas de PlayStation hasta, mínimo, el 2027. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que Sony rechace esta oferta. Esto fue lo que se comentó un representante de la compañía de Redmond:

“Sony tiene tiempo más que suficiente para asegurarse de que su plataforma de consolas y su cartera de contenidos están en una posición competitiva para soportar cualquier impacto de una hipotética estrategia de exclusión. El hecho de que la CMA rechace considerar la respuesta competitiva de Sony es especialmente preocupante dado que está preparada para especular con respecto al probable enfoque de Activision Blizzard sobre los servicios de suscripción en ausencia de la operación y el reconocimiento de la CMA de que la industria gaming es dinámica por naturaleza”.

Recordemos que en el pasado, Jim Ryan, CEO de SIE, mencionó que la oferta de Microsoft no le parecía justa, y esto bien podría tratarse de este acuerdo. Sin embargo, por el momento este punto no está claro. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá ante el único organismo que está complicando esta compra. En temas relacionados, los juegos de Call of Duty no llegarían a Xbox Game Pass por varios años. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Modern Warfare II.

Nota del Editor:

Aunque 2027 suena como un futuro lejano, solo estamos hablando de cinco juegos más, como mínimo, en las consolas de Sony, lo cual puede sonar como poco. Será interesante ver si las compañías llegan a un punto medio en donde Call of Duty sigue llegando a PlayStation, pero con su salida a la par en Game Pass.

Vía: Microsoft