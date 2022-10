Red Dead Redemption deja las consolas de Sony

Durante ya varios meses hemos escuchado rumores de una posible remasterización de Red Dead Redemption. Aunque Rockstar se ha mantenido callado ante esta posibilidad, los fans creen que esto se anunciará dentro de poco, y es que el clásico juego de vaqueros ya no está disponible en consolas de PlayStation.

Tras seis años en PlayStation Now, Red Dead Redemption ha abandonado este servicio, y por el momento no hay una manera oficial y legal de jugar este título en PS4 y PS5. La única forma viable para disfrutar de este clásico, es por medio de la retrocompatibilidad en Xbox One y Xbox Series X|S. Fuera de esto, no hay un camino legítimo de experimentar la aventura de John Marston en estos momentos.

Aunque los fans esperan con ansias una remasterización de este título, recordemos que en la gran filtración que sufrió Rockstar hace un par de semanas, se menciona que una versión mejorada de Red Dead Redemption sí estuvo en planeación, pero fue cancelada. Pese a que esta información no ha sido confirmada por la compañía, parece que las posibilidades de ver este sueño hecho realidad no son tan altas como muchos esperan.

En temas relacionados, han recreado a Lalo Salamanco de Better Call Saul en Red Dead Online. De igual forma, un jugador perderá seis mil horas en Red Dead Redemption II con el cierre de Stadia.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que uno de los juegos de mundo abierto más aclamados de la generación del PS3 y Xbox 360 ya no esté tan disponible como debería. Aunque los rumores de una remasterización son interesantes, es muy probable que esto no suceda, al menos no mientras el desarrollo de GTA VI siga en marcha.

Vía: PlayStation