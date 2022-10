Con el estreno de la película de Super Mario Bros. cada vez más cerca, recientemente se reveló que la nueva producción de Illumination ha recibido una clasificación para el mercado de Estados Unidos, el cual no debería sorprender al público en lo absoluto.

De acuerdo con la Asociación Cinematográfica de América, o MPAA por sus siglas en inglés, la película de Super Mario Bros. ha recibido una clasificación de “PG”, para audiencias generales. Aquí se menciona que la cinta contará con “acción y violencia leve”.

The Super Mario Bros. Movie has officially been rated PG by the Motion Picture Association pic.twitter.com/dDwTqOKRKD

