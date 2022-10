Tal parece que nadie puede esperarse un par de horas para la presentación especial de Silent Hill, ya que no solo Konami filtró por error los anuncios que veríamos en este evento, sino que un famoso insider ha compartido más información sobre el rumoreado remake de Silent Hill 2, el cual sería una exclusiva temporal de PS5 y PC.

De acuerdo con The Snitch, un famoso insider, hoy sería revelado el remake de Silent Hill 2 a cargo de Bloober Team. No solo esto, sino que esta entrega sería una exclusiva temporal del PS5 y PC durante 12 meses. Sin embargo, no hay una garantía que un año después de su lanzamiento llegue a Xbox Series X|S o Nintendo Switch, como lo ha demostrado Final Fantasy VII Remake.

Junto a esto, se ha mencionado que este remake contará con una cámara será sobre el hombro; Masahiro Ito y Akira Yamaoka, artista y compositor del juego original, regresarán; y los gráficos son aparentemente “increíbles” y “verdaderamente de próxima generación”.

Con la presentación de Silent Hill en marcha para llevarse a cabo a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México) del día de hoy, solo es cuestión de tiempo antes de que todas nuestras preguntas tengan una respuesta clara. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las filtraciones aquí.

Nota del Editor:

Tal parece que todos los rumores que hemos escuchado por años por fin se harán realidad en cuestión de horas. Aunque el remake es lo que muchos esperan ver, lo que más me interesa es el proyecto completamente nuevo, del cual se filtraron varias imágenes bastante interesantes hace varios meses.

Vía: ResetEra