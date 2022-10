Jugador desespera debido a que perderá 6,000 horas de juego en Red Dead Redemption 2

Hace algunos días atrás se anunció lo inevitable, el cierre de la plataforma de Google Stadia, misma que hará sus correspondientes reembolsos a los jugadores que hayan hecho alguna inversión. Esto en forma de juegos o artículos como el control exclusivo, sin embargo, hay algo que el dinero no va a poder cubrir para algunos, el tiempo invertido.

Mediante una publicación en twitter, el creador de contenido conocido como ItsColourTV ha dado a conocer todo el tiempo que le metió a sus juegos en Stadia, pero especialmente en Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games. Y es que reportó que prácticamente llegó a las 6,000 horas de juego, algo que lo ha puesto desesperado debido al cierre de la plataforma.

For context: these hours are on Google Stadia and today Google announced they'll be shutting down the platform.@RockstarGames please let us do a one-time character transfer I am begging you

— Colour (@ItsColourTV) September 29, 2022