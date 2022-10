EA cerrará los servidores de varios de sus videojuegos

En el mundo de los videojuegos siempre surgen productos que terminan por no ser exitosos, y el ejemplo más claro de esto es Babylon’s Fall, juego que está terminando de funcionar en los próximos días. Y parece que Electronic Arts está siguiendo esta práctica, por lo que dentro de poco van a desactivar los servidores de algunos títulos importantes.

En la página oficial de la compañía, se hace un especial énfasis que juegos como Onrush estarán viendo su cierre en línea próximamente, esto se debe a que o son muy viejos o que no lograron el éxito esperado. El juego ya mencionado no tiene tanto tiempo en el mercado, cinco años, pero al parecer no tuvo el gran aprecio que EA deseaba para dicha creación.

Aquí la lista de juegos con su fecha de desactivación:

– Army of Two: The 40th Day (2010) – 22 de octubre

– Army of Two: The Devil’s Cartel (2013) – 22 de octubre

– Command & Conquer: Red Alert 3 (2008) – 9 de noviembre

– C&C 3: Tiberium Wars + Kane’s Wrath (2008) – 9 de noviembre

– Mercenaries 2 (2008) – 9 de noviembre

– Onrush (2018) – 30 de noviembre

Por su parte, esto son los juegos que dejan el servicio de suscripción, EA Play:

– DIRT4

– DIRT Rally

– Hospital Tycoon

– Los Sims 4

– Operation Flashpoint Dragon Rising

– Overlord

– Overlord II

– Overlord: Fellowship of Evil

– Overlord: Raising Hell

– Project Cars

– Rise of Argonauts

– Toybox Turbos

Vale la pena mencionar, que todos los juegos desconectados, aún se pueden jugar en modo sin conexión.

Vía: EA