Registro apunta a una reedición de The Outer Worlds

En ocasiones, hay empresas que suelen filtrar datos del mundo de los videojuegos mucho antes de que se haga algún anuncio oficial, esto puede ser en forma de lista, o en simples registros de patentes filtrados. Y ahora, un organismo regulador de Taiwán, estaría prácticamente confirmando que The Outer Worlds tendrá reedición de nueva generación.

La versión lleva el nombre de The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition por Take-Two Asia, sin detalles respecto al contenido. En el medio de Gematsu recalcan que esta no es la primera mención, pues en agosto también se supo de su incursión en Corea del Sur, aunque en dicha ocasión no se especificaron plataformas para la versión.

Vale la pena mencionar, que tampoco se mencionan precios para el título pero podría tener un porcentaje mayor en comparación a la versión estándar, pues como se ve en el título, ahora va venir con todo el DLC incluido. No sorprendería que costará a la cifra de un título full price, pero muchos juegos reeditados a hoy en día no suelen llegar a precios grandes.

En noticias relacionadas a juegos reeditados. Se ha corrido el rumor de que hay un supuesto remake para Horizon Zero Dawn, juego que tendría sutiles cambios como una nueva resolución y otros elementos interesantes. Si quieres conocer todo lo que sumaría la rumoreada versión exclusiva para PS5, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Gematsu