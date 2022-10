Estudiantes crean mapa a escala basado en el mundo de The Witcher

Los fanáticos de a día de hoy suelen hacer objetos basados en sus franquicias favoritas, esto va desde ilustraciones, trajes y hasta juegos tributo mediante las herramientas de PC. Sin embargo, hay muy pocos que se ponen a la tarea de hacer cosas geográficas como mapas, y ahora, un grupo se ha dispuesto a detallar un mapa del mundo de The Witcher.

Concretamente, se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad de Varsovia en Polonia quienes hicieron la creación a escala completamente detallada del continente de esta saga. Lo mejor, es que casi toda locación conocida en el juego, la serie y el libro están muy bien ubicadas, por lo que podría pasar por un mapa de la vida real.

Ever wondered how far it is from Beauclair to Novigrad or where exactly is Vengerberg? Check out this map of the world of The Witcher prepared by students of Warsaw University! 🗺️

High res: https://t.co/VmO22mned6 pic.twitter.com/XHAdYMhw1d

— The Witcher (@witchergame) January 20, 2022