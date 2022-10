Nos encontramos a solo un par de semanas del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, y después una serie de pruebas betas bastante exitosas, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de esta entrega, el cual está enfocado en la historia que nos espera.

Gracias a que esta es una continuación, veremos de regreso una serie de elementos que aparecieron en Modern Warfare de 2019. En esta ocasión se nos presenta a Al-Qatala, el grupo terrorista del juego pasado, quien ha logrado aliarse con varias organizaciones criminales a lo largo del mundo. Una de estas es el cártel “Las Alamas”, el cual se ubica en México, país que jugará un gran papel en la campaña principal. Esto fue lo que comentó Patrick Kelly, uno de los principales responsables de Infinity Ward, sobre la campaña:

“Estamos contando historias ficticias. Pero están inspiradas en eventos militares del mundo real que dan forma al mundo en el que vivimos. Este es un tema delicado para mí porque con los eventos que suceden en el mundo, la guerra en Ucrania por ejemplo, es importante que seamos sensibles en este caso”.

Considerando que Modern Warfare de 2019 tuvo una gran recepción, con muchos señalando a la campaña principal como uno de los mejores aspectos de esta entrega, muchos tienen altas expectativas sobre este apartado, especialmente después de ver que las historias en Cold War y Vanguard no fueron del agrado de todos los jugadores.

Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre de 2022.

Vía: Call of Duty