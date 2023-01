Microsoft confiesa que no sabe cuándo apareció Call of Duty

De momento la situación de Microsoft es algo crítica desde cierto punto de vista, esto se debe a que por ahora no se le está permitiendo seguir con la compra de Activision Blizzard. La razón de todo esto, es que al comprar la empresa también se llevarían a la saga de Call of Duty, eso significa, que empresas grandes como Sony dejarían de contar con la saga en su catálogo.

Y ahora, sale un nuevo testimonio un tanto extraño, dado que Microsoft afirma que carece de conocimiento o información suficiente para formarse una creencia sobre la veracidad de por qué la franquicia es relevante. Incluso se habla de que no están seguros de cuál fue la aparición del primer videojuego de la franquicia shooter, algo que puede sonar disparatado.

Esto es lo que dice la demanda de la FTC en algunos de sus párrafos:

Microsoft afirma que carece de conocimiento o información suficiente para formarse una creencia sobre la veracidad de las alegaciones relativas a las percepciones de la industria de Call of Duty y la fecha de lanzamiento original de Call of Duty; o en cuanto a la veracidad de las acusaciones sobre el lanzamiento de Call of Duty y el calendario de lanzamiento típico y los recursos y el presupuesto que Activision asigna a Call of Duty, incluida la cantidad de estudios que trabajan en Call of Duty.