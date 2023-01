En octubre del año pasado, DidYouKnowGaming?, famoso canal de YouTube enfocado en la investigación de juegos cancelados de Nintendo, compartió un video en donde se habló sobre Heroes of Hyrule, título de estrategia que estaba desarrollando Retro Studios. Sin embargo, a principios de diciembre, este trabajo fue eliminado, con la mayoría del público apuntando a la Gran N como los responsables. Ahora, se ha revelado que el video ha regresado a la plataforma.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, DidYouKnowGaming? reveló que el video de Heroes of Hyrule ha regresado a su canal de YouTube. Junto a esto, se confirmó que la advertencia de copyright que ocasionó la eliminación de este trabajo en primer lugar, fue emitida por Nintendo.

En su momento, DidYouKnowGaming? acusó a Nintendo de censurar el periodismo y perjudicar los esfuerzos por preservar los registros históricos. Hasta el momento, la Gran N no ha emitido una demanda, aunque esta sigue siendo una opción. Sin embargo, la compañía tendría que llegar a un juicio en forma para que el video se elimine nuevamente, en lugar de usar las políticas automáticas de protección de derechos de autor de YouTube.

Actualmente, el video de Heroes of Hyrule cuenta con más de 280 mil reproducciones y, considerando la atención que se le ha dado a este proyecto, será casi imposible para Nintendo ocultar esta información. En temas relacionados, estos son planes de la Gran N después del lanzamiento de Tears of the Kingdom. De igual forma, se filtra el Switch OLED edición especial de Zelda.

Nota del Editor:

El trabajo de DidYouKnowGaming? ha mejorado sustancialmente a lo largo de los últimos años, y es bueno ver que su arduo trabajo ha sido reconocido de esta forma. Solo espero que esta sea la última vez que algo así sucede.

Vía: DidYouKnowGaming?